IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Jorginho

Jorginho znalazł się na celowniku kilku saudyjskich klubów

Kontrakt piłkarza dobiega końca. Od stycznia może prowadzić rozmowy z zainteresowanymi drużynami

Arsenal ma jednak opcję automatycznego przedłużenia umowy

Arabskie kluby kuszą kapitana Arsenalu

Włoski dziennikarz Nicolo Schira przekazał informację o ewentualnej przyszłości Jorginho. Według niego Włoch może trafić do jednego z arabskich klubów. Kontrakt kapitana Arsenalu wygasa wraz z końcem sezonu, aczkolwiek “Kanonierzy” mają możliwość uruchomienia klauzuli, która automatycznie przedłuży umowę pomocnika o następne 12 miesięcy. Reprezentant Włoch nie jest pierwszym wyborem Mikela Artety w klubie. W tym sezonie zagrał w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jednak zazwyczaj wchodzi w nich z ławki rezerwowych. Do Arsenalu trafił zimą, decydując się na sensacyjną zmianę barw klubowych. Wcześniej grał dla rywala ekipy z Emirates Stadium – Chelsea Londyn.

31-letni środkowy pomocnik zbliża się powoli do schyłku kariery. Przez co ma poważnie rozważać możliwość wyjazdu do Arabii Saudyjskiej. Być może jego transfer jest związany z plotkami o przybyciu do Londynu Rubena Nevesa. Portugalczyk był ostatnio wiązany z powrotem do Premier League. Gdyby przenosiny Nevesa do Anglii okazały się prawdą, to jego miejsce w Al-Hilal może zająć właśnie wspominany Jorginho.