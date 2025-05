Napoli poluje na skrzydłowego PSG. To byłoby duże wzmocnienie

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze SSC Napoli

Kang-In Lee przymierzany do SSC Napoli

SSC Napoli zostało nowym mistrzem Włoch, wyprzedzając Inter Mediolan oraz Atalantę Bergamo. Mimo wielkiego sukcesu, Antonio Conte może opuścić Neapol. Włoski trener nie dogaduje się bowiem z prezesem klubu spod Wezuwiusza – Aurelio De Laurentiisem. Kandydatem na nowego szkoleniowca ekipy Azzurrich jest Massimiliano Allegri. Tak więc na Stadio Diego Armando Maradona panuje ogromne zamieszanie, ale włodarze SSC Napoli cały czas pracują na wzmocnieniami składu.

Bardzo blisko przeprowadzki do neapolitańskiego zespołu są dwie gwiazdy – Kevin De Bruyne oraz Jonathan David. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Matteo Moretto z hiszpańskiego portalu „Relevo.com” kolejnym celem transferowym świeżo upieczonych czempionów Serie A jest skrzydłowy PSG, Kang-In Lee. 24-letni atakujący najprawdopodobniej opuści paryską ekipę, gdyż trener finalistów Ligi Mistrzów – Luis Enrique – bardziej ceni innych zawodników.

36-krotny reprezentant Korei Południowej występuje w barwach drużyny Les Parisiens od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do Paryża za 22 miliony euro z hiszpańskiej Mallorki. Wcześniej przywdziewał koszulki Valencii oraz Incheon United FC, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającym sezonie Kang-In Lee rozegrał 45 meczów, zdobył 6 bramek i zanotował 6 asyst. Aktualny kontrakt koreańskiego gwiazdora z Paris Saint-Germain obowiązuje do 2028 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro.