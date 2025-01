Jakub Kamiński może odejść na wypożyczenie do końca sezonu. Jak informuje portal Meczyki.pl skrzydłowego Wolfsburga u siebie widziałby uczestnik Ligi Europy - Olympiakos Pireus.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Olympiakos chce wypożyczyć Jakuba Kamińskiego

Okno transferowe zbliża się powoli do końca, a wiele klubów wciąż myśli o dodatkowych wzmocnieniach. Jednym z bohaterów końcówki zimowego okienka może zostać Jakub Kamiński. Reprezentant Polski przykuł uwagę zespołu, który na wiosnę zagra w fazie pucharowej Ligi Europy. Problem jednak w tym, że skrzydłowy VfL Wolfsburg zmaga się aktualnie z drobnym urazem.

Klub, który z chęcią sprowadzi Jakuba Kamińskiego to Olympiakos Pireus. Jako pierwszy o zainteresowaniu z Grecji poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według dziennikarza Wilki są skłonne zgodzić się oddać piłkarza na wypożyczenie. Nie wiadomo jednak, czy obie strony dojdą do porozumienia. Ponadto sprowadzenie zawodnika z drobną kontuzją może wiązać się z dużym ryzykiem.

Nie tylko Olympiakos ma na oku Kamińskiego. O kadrowicza jak sugeruje źródło, pytają także kluby z Niemiec i Anglii. Warto pamiętać, że okno transferowe w większości lig zamyka się 31 stycznia, więc czasu na finalizacje pozostaje coraz mniej.

🚨 Olympiakos Pireus chce wypożyczyć Jakuba Kamińskiego! Vfl Wolfsburg jest skłonny zgodzić się na takie rozwiązanie. O Kubę pytają też inne kluby. Polak zmaga się z drobnym urazem, a okno za chwilę się zamyka:



▶️ https://t.co/HcNBw70zd8 pic.twitter.com/IMV8ARhVFf — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 28, 2025

Kamiński, choć może liczyć na regularne szanse od trenera, to nie jest kluczową postacią w Wolfsburgu. W tym sezonie ma na swoim koncie 854 minuty w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których trzykrotnie asystował. Z Wilkami związany jest od 2022 roku, gdy przeniósł się do Bundesligi z Lecha Poznań za 10 milionów euro.

Olympiakos oprócz rywalizacji na wiosnę w Lidze Europy z powodzeniem walczy o mistrzostwo kraju. W lidze greckiej po 20. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli z przewagą 4 punktów nad drugim AEK-iem Ateny.