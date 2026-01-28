Barcelona sprytniejsza od Milanu. Sprowadzi utalentowanego zawodnika

FC Barcelona wygrała wyścig o zakontraktowanie Juwensleya Onsteina, pokonując między innymi AC Milan. 18-letni holenderski stoper na początku będzie grał w rezerwach hiszpańskiego klubu - poinformowała katalońska gazeta SPORT.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Juwensley Onstein przejdzie do Barcelony

FC Barcelona jest ostatnio aktywna na rynku transferowym. Kataloński klub sprowadził Joao Cancelo i sprzedał Dro Fernandeza, a w międzyczasie władze z Camp Nou pracują nad przyszłościowymi wzmocnieniami składu. Jak informuje hiszpański dziennik „SPORT”, nowym zawodnikiem mistrzów La Ligi zostanie Juwensley Onstein, który za jakiś czas zasili defensywę drużyny, a na razie będzie rozwijać się w młodzieżowych strukturach Barcelony.

Onstein to 18-letni holenderski stoper, który do tej pory występował w Genku. Niezwykle perspektywiczny młodzieniec podobno przeszedł już testy medyczne przed przeprowadzką do Hiszpanii. Na początku swojej przygody w Barcelonie ma występować w czwartoligowych rezerwach, zdobywając niezbędne doświadczenie.

Warto dodać, że o podpis utalentowanego defensora poważnie zabiegał także AC Milan, jednak Katalończycy okazali się szybsi oraz konkretniejsi w finalizacji transakcji. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia rosłego Holendra na około 200 tysięcy euro, choć do tej pory nie ujawniono, ile FC Barcelona zapłaci za jego zakontraktowanie.

Juwensley Onstein swoje pierwsze kroki w piłce stawiał w macierzystym klubie ESA Arnhem, a następnie rozwijał się w akademii Vitesse Arnhem. W latach 2019-2023 kontynuował szkolenie w szkółce Ajaksu Amsterdam. W 2023 roku wybrał ofertę belgijskiego Genku, gdzie dla juniorskiego zespołu rozegrał 20 spotkań.