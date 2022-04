fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Juventus FC latem prawdopodobnie rozstanie się z Paulo Dybalą. Tym samym klub z Turynu będzie potrzebował wzmocnienia w ofensywie. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że władze Starej Damy znalazły następcę La Joyi w PSG.

Paulo Dybala najpewniej latem pożegna się z Juve

Stara Dama będzie potrzebowała załatać dziurę w ofensywie

La Gazzetta dello Sport podaje, że ekipę z Turynu może wzmocnić Angel Di Maria

Di Maria spróbuje swoich sił w Serie A?

Juventus FC w tej kampanii walczy przede wszystkim o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Fakt jednak, że wyścig o mistrzostwo Serie A przypomina walkę kulawych żółwi, sprawia, że mimo ostatniej porażki z Interem Mediolan (0:1) ekipa z Turynu definitywnie nie straciła jeszcze szans na mistrzowski tytuł.

Tymczasem sternicy Bianconerich myślami są już przy letnim mercato, chcąc wzmocnić się przede wszystkim w ofensywie. W kontekście transferu do Juventusu wymieniano już Nicolo Zaniolo z AS Roma. Najnowsze wieści La Gazzetta dello Sport sugerują z kolei, że do ekipy z Turynu może dołączyć Angel Di Maria.

34-latek ma umowę ważną z PSG tylko do końca trwającego sezonu. Nie zapowiada się, aby Argentyńczyk przedłużył kontrakt z gigantem Ligue 1. Realny scenariusz zakłada zatem, że piłkarz może zamienić ligę francuską na ligę włoską. Tym bardziej że Serie A słynie z przyjmowania zawodników doświadczonych.

Di Maria w tym sezonie wystąpił łącznie w 20 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i cztery asysty. Zawodnik ma na swoim koncie 121 występów w reprezentacji Argentyny. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 15 milionów euro.

