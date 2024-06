Juventus złożył ofertę Aston Villi w zamian za Douglasa Luiza. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Stara Dama zaoferowała 20 milionów w gotówce plus dwóch zawodników.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Juventus oferuje 20 mln, McKenniego i Ilinga-Juniora w zamian za Douglasa Luiza

Juventus jest w trakcie budowy drużyny na nowy sezon. Wiadomo już, że obowiązki trenera przejmie Thiago Motta, a ogłoszenie podpisania kontraktu z Włochem ma nastąpić w najbliższych dniach. Ponadto dyrektorzy pracują w pocie czoła nad wzmocnieniami, a najnowszym celem transferowym Starej Damy jest Douglas Luiz z Aston Villi. Turyńczycy wysłali do Anglii ofertę, w której zawarli kwotę gotówkową oraz wymianę dwóch zawodników pierwszego zespołu. O szczegółach oferty poinformował Gianluca Di Marzio.

Według włoskiego dziennikarza propozycja Juventusu obejmuje 20 milionów euro kwoty stałej oraz dodatkowo Westona McKenniego i Samuela Illing-Juniora. Wartość rynkowa obu zawodników łącznie wynosi 41 milionów, więc nie wiadomo do końca czy władze zespołu z Birmingham zgodzą się przyjąć powyższą ofertę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku Anglika mowa o zaledwie 20-letnim piłkarzu z potencjałem na duży rozwój.

Illing-Junior w tym sezonie wystąpił w 24 meczach w lidze, w których raz wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył dwie asysty. Z kolei reprezentant Stanów Zjednoczonych był jednym z podstawowych piłkarzy Maxa Allegriego. W minionych rozgrywkach siedmiokrotnie asystował przy bramkach, występując w 34 spotkaniach.

Transfer Douglasa Luiza do Juventusu z pewnością byłby dużym wydarzeniem i ogromnym wzmocnieniem drugiej linii. Brazylijczyk należy do najlepszych pomocników w Premier League, a jego usługami zainteresowany jest również Manchester City. Łącznie rozegrał 53 mecze w ostatnim sezonie, w którym zdobył 10 bramek i dodał do tego tyle samo asyst.