Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus stawia wymagania ws. pozyskania Milana Skriniara z PSG

Juventus na długo zapamięta spotkanie z RB Lipskiem w Lidze Mistrzów. Podopieczni Thiago Motty odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo 3:2. Mecz ten jednak został okupiony kontuzją Gleisona Bremera. Reprezentant Brazylii doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry do końca sezonu. Turyńczycy zatem zaczęli rozglądać się za zastępcą 27-latka, który dołączy do zespołu już w styczniu.

Ostatnio media informowały, że Juventus wytypował już odpowiedniego kandydata do wzmocnienia defensywy. Tym zawodnikiem jest Milan Skriniar, który w przeszłości bronił barw Interu Mediolan, a obecnie występuje w Paris Saint-Germain. „La Gazzetta dello Sport” w sobotnim wydaniu zdradza, że „Stara Dama” faktycznie interesuje się Słowakiem, ale też stawia swoje wymagania.

Włoski dziennik donosi, że Juventus jest gotowy wypożyczyć Milana Skriniara. Jednak wyłącznie na swoich warunkach. Defensor zarabia w Paris Saint-Germain około 9 milionów euro rocznie. „Stara Dama” chce, aby Francuzi pokryli część wynagrodzenia Słowaka. Na dodatek turyńczycy są zainteresowani wyłącznie półrocznym wypożyczeniem.

Milan Skriniar obecnie odgrywa marginalną rolę w zespole Paris Saint-Germain. Słowak w tym sezonie tylko dwukrotnie pojawił się na boisku w ekipie mistrza Francji. Pobyt 29-latka na placu gry trwał zaledwie 110 minut.

Sprawdź także: Berardi mógł wzmocnić włoskiego giganta. “Czułem, że to odpowiedni moment”