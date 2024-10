Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Domenico Berardi

Domenico Berardi w zeszłym roku był bliski Juventusu

Domenico Berardi od lat uchodzi za największą gwiazdę Sassuolo. Włoski skrzydłowy wielokrotnie miał oferty z innych klubów, ale nie były one akceptowane. 30-latek został nawet na Mapei Stadium, kiedy zespół wylądował w Serie B. Mistrz Europy obecnie jest największym nazwiskiem, który w tym sezonie występuje na zapleczu elity.

Ostatnio na łamach „La Gazzetty dello Sport” ukazał się wywiad z Domenico Berardim. Włoski skrzydłowy przekazał w nim bardzo ciekawe informacje. Otóż zawodnik latem zeszłego roku mógł trafić do Juventusu. 30-latek był gotowy na ten ruch, ale na przeszkodzie stanęło Sassuolo.

– Zeszłego lata chciałem przejść do Juve, ale strony nie doszły do porozumienia. Byłem niezadowolony i kłóciłem się z zarządem Sassuolo, bo czułem, że to odpowiedni moment. Później pogodziłem się z tym i skupiłem się na grze w moim obecnym klubie – powiedział Domenico Berardi, cytowany przez serwis „JuvePoland”.

Domencio Berardi bez wątpienia jest legendą Sassuolo. Skrzydłowy w barwach „Neroverdich” zaliczył do tej pory 371 występów. W tym czasie udało mu się strzelić aż 142 gole oraz zaliczyć 95 asyst. Trzeba przyznać, że statystyki robią wrażenie.

