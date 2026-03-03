Juventus sięgnie po piłkarza Napoli? Spalletti może odegrać kluczową rolę

3. marca 2026
Juventus w letnim okienku chce wzmocnić pozycję bramkarza. Na radarze Starej Damy znalazł się Alex Meret z SSC Napoli. Oczekuje się, że Luciano Spalletti może odegrać kluczową rolę przy tym transferze - donosi Mirko Di Natale.

Luciano Spalletti
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Alex Meret w kręgu zainteresowań Juventusu

Juventus w minioną niedzielę rozgrywał niezwykle ważny mecz z AS Romą. Podopieczni Luciano Spallettiego znajdowali się już w niezwykle trudnej sytuacji, ale udało im się doprowadzić do remisu (3:3). Największy problem w ostatnich tygodniach stanowi Starej Damie pozycja bramkarza. Michele Di Gregorio prezentuje fatalną formę i dziś podstawowym golkiperem jest Mattia Perin.

Nie jest wielką tajemnicą, że Juventus w letnim okienku transferowym będzie chciał pozyskać nowego bramkarza. Z informacji przekazanych przez Mirko Di Natale dowiadujemy się, że Bianconeri mają na oku kandydata, który jest bardzo ciekawą opcją. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Turynu znalazł się Alex Meret, który na co dzień reprezentuje barwy SSC Napoli.

Warto zaznaczyć, że Juventus ma szansę skorzystać z opcji darmowego transferu. Umowa Włocha z obecnym pracodawcą wygasa wraz z końcem czerwca i nie ma obecnie żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. Wspomniane źródło zaznacza, że kluczową rolę przy tej transakcji może odegrać Luciano Spalletti, który ma bardzo dobre relacje z golkiperem Azzurrich.

Alex Meret w obecnym sezonie rywalizuje o miejsce w składzie z Vanją Milinković-Savić. Włoch ma na koncie dziewięć występów między słupkami SSC Napoli. Udało mu się dwukrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

