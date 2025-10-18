Juventus w najbliższej przyszłości może stracić Westona McKenniego. Reprezentant USA znajduje się bowiem na celowniku Olympique Marsylii. Francuzi zamierzają ruszyć po pomocnika - donosi "FootBoom".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Weston McKennie wyląduje w Olympique Marsylii?

Juventus notuje słabą serię. Pięć ostatnich spotkań turyńczyków kończyło się remisami. W najbliższą niedzielę podopieczni Igora Tudora będą chcieli wrócić na dobre tory. Tego dnia zmierzą się bowiem na wyjeździe z Como. Tymczasem władze Starej Damy już myślą o zbliżającym się zimowym okienku transferowym. Bianconeri planują bowiem ruchy kadrowe.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Juventusu przekazuje „FootBoom”. Otóż turyński zespół może stracić ważnego zawodnika. Weston McKennie wkrótce może wylądować na boiskach Ligue 1. Reprezentant USA znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Olympique Marsylii. Francuzi wkrótce mają ruszyć po zawodnika Starej Damy.

Wspomniane źródło zaznacza, że zwolennikiem transferu Westona McKenniego jest sam Roberto De Zerbi. To szkoleniowiec Olympique Marsylii dał zielone światło na przeprowadzkę Amerykanina. Czas pokaże, czy zawodnik definitywnie wyląduje na francuskich boiskach. Niewątpliwie byłby to jeden z ciekawszych ruchów władz ze Stade Velodrome.

Weston McKennie jest związany z Juventusem od 2020 roku. Z krótką przerwę na wypożyczenie do Leeds United. Amerykanin dotychczas rozegrał 189 spotkań w koszulce Starej Damy. Udało mu się zgromadzić na koncie 18 trafień, a także 19 asyst.