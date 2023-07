IMAGO / Jose Luis Contreras Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Chelsea poważnie interesuje się transferem Vlahovicia

Juventus jest otwarty na sprzedaż Serba

Stara Dama oczekuje za swojego napastnika 70 mln euro

Dusan Vlahović walczył, by pokazać się z jak najlepszej strony w Turynie pod wodzą Massimiliano Allegriego, zdobywając 14 bramek w 42 występach w zeszłym sezonie. Jednak minione rozgrywki nie były udane w jego wykonaniu. Mimo to wiele klubów wciąż docenia jego spore umiejętności.

Wielkim fanem talentu Serba jest między innymi Mauricio Pocchettino, który chętnie sprowadziłby go do Chelsea. Włoskie media utrzymują, że The Blues zaoferują za napastnika Starej Damy 60 mln euro.

Taka oferta jednak nie zadowoli zespołu z Turynu. Corriere dello Sport donosi, że bianconeri oczekują minimum 70 mln euro. I dodaje, że w nadchodzących dniach dyrektorzy Juventusu udadzą się do Londynu, by porozmawiać z przedstawicielami Chelsea o możliwym transferze.

