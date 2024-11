Juventus szuka wzmocnień w ataku. Celem piłkarz z Ligue 1

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Edon Zhegrova na radarze Juventusu

Juventus w ostatnich tygodniach odniósł tylko jedno zwycięstwo w pięciu meczach. Słabsze wyniki spowodowały, że Stara Dama spadła na 6. miejsce w Serie A. Na dodatek podopieczni Thiago Motty w 4. kolejce Ligi Mistrzów tylko zremisowali z OSC Lille (1:1).

Juventus chyba upadł na głowę

Przy okazji spotkania we Francji na przedstawicielach Juventusu szczególne wrażenie zrobił jeden z rywali. Edon Zhegrova rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut oraz zaliczył asystę przy bramce Jonathana Davida. Występ reprezentanta Kosowa spodobał się ekipie z Turynu.

W związku z tym jak informuje portal Fichajes osoby odpowiedzialne za transfery w Juventusie zdecydowały się przyjrzeć bliżej zawodnikowi. Zhegrova ma być jednym z kandydatów do wzmocnienia formacji ofensywnej, która według Włochów wymaga odświeżenia.

Zhegrova zwrócił uwagę Juventusu głównie z powodów takich atutów jak szybkość, drybling i precyzyjne wykończenie. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie 7 bramek i 2 asysty w 16 meczach, co tylko potwierdza, że potrafi się odnaleźć w polu karnym rywala. Dobrą formę kontynuuje od poprzedniego sezonu, gdy łącznie uzbierał 12 goli i 10 asyst w barwach Lille.

Obecny kontrakt, którym Zhegrova związany jest z Lille, obowiązuje do czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia 25-latka na 25 milionów euro. We Francji gra od stycznia 2022 roku, gdy trafił do Ligue 1 z FC Basel.