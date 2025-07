Juventus szuka następców Douglasa Luiza. Ma pięciu kandydatów

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Juventus szuka nowego pomocnika

Douglas Luiz nie pojawił się na starcie przygotowań Juventusu do sezonu 2025/2026, co tylko pogłębiło jego niepewną pozycję w Turynie. Brazylijczyk kosztował 50 milionów euro, ale nie spełnił oczekiwań w swoim pierwszym sezonie w Turynie. Klub zamierza go ukarać za zachowanie, a następnie sprzedać, licząc na odzyskanie przynajmniej 40 milionów euro, co może być problematyczne zważywszy na okoliczności.

Jak donosi „La Gazzetta dello Sport”, Juventus jednocześnie rozpoczął poszukiwania nowego pomocnika. Na liście życzeń znalazł się Morten Hjulmand ze Sportingu Lizbona, były gracz Lecce. Jego cena również oscyluje wokół 40 milionów euro, więc transfer będzie możliwy dopiero po transferach wychodzących z klubu. Lecz nie tylko Luiza, ale być może także Dusana Vlahovicia lub Nico Gonzaleza.

Drugim kandydatem jest Yves Bissouma z Tottenhamu. Malijczyk jest bardziej doświadczony i prawdopodobnie tańszy niż Hjulmand. Problem stanowi jednak fakt, że zajmie ostatnie wolne miejsce dla gracza spoza UE, które Juventus chciałby przeznaczyć dla Nahuela Moliny z Atletico Madryt.

Fulham może z kolei zaoferować Sandera Berge. Norweg byłby realną opcją, zwłaszcza jeśli inne plany się nie powiodą. W gronie potencjalnych następców Douglasa Luiza wymienia się także Sofyana Amrabata, byłego gracza Fiorentiny i Manchesteru United, oraz Florentino z Benfiki. Obecnie trudno jednak przewidzieć, która z opcji może być najbardziej realna.

