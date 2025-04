Juventus rozważa wielką wymianę z Manchesterem United. To byłby hit!

Juventus może stanąć przed decyzją, która wstrząśnie rynkiem transferowym. Według "La Gazzetty dello Sport" Kenan Yildiz może zostać poświęcony przez Starą Damą, by sprowadzić Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Rúben Amorim

Wymiana Yildiz–Hojlund? Juventus zależny od awansu do Ligi Mistrzów

Kenan Yildiz błyszczy w barwach Juventusu i pod wodzą Igora Tudora wyrasta na twarz nowego projektu. Dwa gole w trzech meczach i świetna gra czynią z Turka symbol odrodzenia Bianconerich. Jednak ewentualny brak awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów może całkowicie zmienić plany klubu.

Jak informuje “La Gazzetta dello Sport”, Juventus analizuje scenariusz wymiany z Manchesterem United. Angielski klub poważnie interesuje się Yildizem, widząc w nim długoterminowe wzmocnienie ofensywy. Stara Dama z kolei bacznie obserwuje Rasmusa Hojlunda, który nie spełnił oczekiwań na Old Trafford, ale nadal uchodzi za napastnika o wielkim potencjale.

Wymiana może być korzystna dla obu stron – Yildiz wzmocniłby giganta Premier League oferując nową jakość w ofensywie, a Juventus otrzymałby klasowego snajpera, który zna już Serie A z czasów gry w Atalancie. Co więcej, taka operacja mogłaby odbyć się bez dużego zaangażowania finansowego, co jest istotne przy braku wpływów z UEFA.

Kluczowym czynnikiem w całej układance pozostaje awans do Ligi Mistrzów. Bez niego Juventus nie tylko straci finansową poduszkę bezpieczeństwa, ale też może zostać zmuszony do poświęcenia jednego ze swoich największych talentów. W tym kontekście wymiana Yildiz – Hojlund nie wydaje się już czysto teoretyczna. Jeśli jednak Stara Dama zdoła zakwalifikować się Champions League to na pewno nie zrezygnuje z usług świetnego Turka.