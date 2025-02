Juventus reaguje na zainteresowanie Chelsea. Może sprzedać gwiazdę za 70 mln euro

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus rozważa sprzedaż Yildiza

Jorge Mendes rzadko podejmuje przypadkowe kroki, a jego styczniowa wizyta w Turynie mogła zwiastować wielkie zmiany dla Juventusu. Oficjalnie portugalski agent pojawił się we Włoszech ze względu na turniej swojego syna, ale według doniesień spotkał się również z Kenanem Yildizem, którego przyszłość w Turynie wcale nie jest pewna.

Turecki talent ma ważny kontrakt z Juventusem do 2029 roku i zarabia 1,5 miliona euro rocznie, jednak zainteresowanie klubów z Premier League, zwłaszcza Chelsea, może skomplikować jego dalszą grę w barwach Bianconerich. Klub ze Stamford Bridge jest gotów zaoferować co najmniej 70 milionów euro, a Juventus – mimo że ceni swojego zawodnika – nie traktuje go jako nietykalnego i jeśli faktycznie do klubu wpłynęłaby taka oferta to jest gotów podjąć negocjacje. Podobne spekulacje dotyczą także obrońców Federico Gattiego i Andrei Cambiaso.

Co ciekawe, po rozmowie z Mendesem Yildiz zaczął otrzymywać mniej minut na boisku. W pierwszych 32 występach tego sezonu Thiago Motta dawał mu średnio 70 minut gry na mecz, lecz w kolejnych pięciu spotkaniach ten czas spadł do 45 minut. Może to być subtelny sygnał, że Juventus już przygotowuje się na możliwe odejście swojego młodego gwiazdora.