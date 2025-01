fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Kolo Muani trafi do Juventusu? Jest konkretne zainteresowanie

Randal Kolo Muani nie spełnił na Parc des Princes pokładanych w nim nadziei. Aktualnie rozgrywa swój drugi sezon i dla wielu jest już skreślony. Luis Enrique traktuje go wyłącznie jako rezerwowego, co przy wydanej na niego kwocie uchodzi za ogromną wpadkę transferową. Paris Saint-Germain jest gotowe pożegnać reprezentanta Francji już tej zimy – otrzymał bowiem zgodę na znalezienie nowego klubu. w grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Choć Kolo Muani ma za sobą słaby okres, na brak zainteresowania nie narzeka. Media spekulują na temat jego potencjalnej przeprowadzki do takich ekip, jak Milan, Lipsk czy Arsenal. Za głównego faworyta uchodzi za to Juventus, który określił go wręcz podstawowym celem transferowym na zimowe okienko. Thiago Motta liczy na sprowadzenie nowego napastnika, który pomoże Dusanowi Vlahoviciowi. Od początku sezonu Serb jest jedynym napastnikiem w kadrze, co ma związek z ciągle kontuzjowanym Arkadiuszem Milikiem. Kolo Muani miałby zająć miejsce właśnie Polaka, zaś ten zostałby pożegnany.

W Turynie panuje pełna mobilizacja, aby spełnić życzenie Motty. Juventus pozostaje w stałym kontakcie z otoczeniem zawodnika, aby mieć pewność, że ten transfer będzie udany. Sam Kolo Muani nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale jest przekonany, że odejście z PSG jest dla niego jedyną właściwą drogą do odratowania kariery.