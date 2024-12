Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus może mieć problem z transferem Joshuy Zirkzee

Juventus w obecnym sezonie ma problem z obsadą napastnika. Arkadiusz Milik od początku kampanii pozostaje kontuzjowany. Dusan Vlahović również ma spore problemy zdrowotne. Thiago Motta zatem musi mocno kombinować, aby obsadzić pozycję dziewiątki. Stara Dama już w styczniowym okienku chce zażegnać problemy i wzmocnić ofensywę.

Od wielu tygodni z przeprowadzką do Juventusu łączony jest Joshua Zirkzee. Medialne doniesienia sugerowały, że napastnik Manchesteru United jest faktycznie bliski przeprowadzki do Turynu. Nowe informacje w sprawie potencjalnego transferu Holendra do Starej Damy przekazuje portal „Football Italia”. Otóż transakcja związana z przyjściem 23-latka może być trudna do zrealizowania dla Włochów.

Ruben Amorim w ostatnim spotkaniu z Manchesterem City postanowił odstawić Marcusa Rashforda oraz Alejando Garnacho. Ta dwójka od razu zaczęła być łączona z opuszczeniem Manchesteru United. Jeśli tak się stanie, to Czerwone Diabły mogą zmienić plany transferowe. Może się okazać, że ostatecznie Joshua Zirkzee pozostanie na Old Trafford.

Reprezentant Holandii nie prezentuje się w Manchesterze United na miarę potencjału. 23-latek rozegrał 23 spotkania w koszulce Czerwonych Diabłów. Statystyki napastnika nie są imponujące. Udało mu się bowiem strzelić tylko trzy gole, a także zaliczyć dwie asysty.