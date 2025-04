Juventus porozumiał się z Porto ws. Conceicao. Zaskakujący zwrot

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Conceicao przedłuża pobyt w Juventusie

Francisco Conceicao pozostanie w Juventusie przynajmniej do końca lipca, by wziąć udział w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025, które odbędą się latem w Stanach Zjednoczonych. Portugalczyk trafił do Turynu na zasadzie rocznego wypożyczenia z FC Porto i, jak donosi „Calciomercato”, oba kluby osiągnęły już nieformalne porozumienie w kwestii przedłużenia tej współpracy.

Młody skrzydłowy był jednym z najciekawszych ruchów transferowych Juventusu minionego lata. Mimo początkowych trudności adaptacyjnych, Conceicao zdołał przekonać sztab szkoleniowy o swoim potencjale, a klub chce go zatrzymać przynajmniej na czas prestiżowego turnieju FIFA.

Mimo to, jego przyszłość po turnieju w Stanach nie jest jeszcze jasna. Sam zawodnik dobrze czuje się we Włoszech, choć na razie nie otrzymał żadnych konkretnych informacji dotyczących pozostania w Juventusie na dłużej. Początkowo mówiło się, że Stara Dama na pewno wykupi skrzydłowego z Portugalii, jednak w ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiały się pogłoski, że gracz wróci do Porto.

Bliskie relacje pomiędzy Juventusem a FC Porto znacznie ułatwiają rozmowy. Oprócz Conceicao, kluby współpracują również przy innych operacjach transferowych, jak choćby w przypadku Djalo. Choć wykupienie Conceicao na stałe latem 2025 jest raczej mało prawdopodobne, nie można całkowicie wykluczyć takiej opcji. Kluczowym czynnikiem dla przyszłości zawodnika może być również osoba trenera – w przypadku pozostania Igora Tudora trudno będzie jednak znaleźć dla Portugalczyka stałe miejsce w składzie.