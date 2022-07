PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Francesco Totti przyznał w rozmowie z Sky Sports, że transfer Cristiano Ronaldo do Romy jest nierealny. Były gwiazdor rzymskiego klubu wypowiedział się także na temat Paulo Dybali, który przez niektóre źródła jest łączony z zespołem ze Stadio Olimpico.

Cristiano Ronaldo miał poprosić o możliwość odejścia do innego klubu

Totti przyznał, że transfer Portugalczyka do Romy jest niemożliwy

Były mistrz świata wypowiedział się także na temat Paulo Dybali

Gwiazdy nie trafią do Romy

Według mediów Cristiano Ronaldo miał poprosić władze Manchesteru United o możliwość opuszczenia klubu, gdy nadejdzie odpowiednia oferta. Nieoficjalnie mówi się, że Portugalczyk ma ambicje, by grać w Lidze Mistrzów, a Czerwone Diabły w przyszłym sezonie wystąpią tylko w Lidze Europy.

Jakiś czas temu pojawiły się plotki łączące Ronaldo z Romą. Za tym ruchem miała przemawiać postać Jose Mourinho, który jest szkoleniowcem rzymskiego klubu. Te doniesienia dementuje jednak Francesco Totti, który po zakończeniu kariery jest nadal blisko związany z giallorossimi. – Szczerze mówiąc nigdy nie wierzyłem w możliwość dołączenia Cristiano Ronaldo do Romy, ponieważ dobrze znam obecne realia – krótko skomentował mistrz świata z 2006 roku.

Francesco Totti odniósł się także do potencjalnego transferu Paulo Dybali, który mógłby dołączyć do Romy jako wolny zawodnik po tym, jak jego kontrakt z Juventusem wygasł w czerwcu tego roku. – Przyjście Dybali było możliwe, a nawet bardzo możliwe. Jednak potem wydarzyły się pewne rzeczy i temat znikł. Nie wiem, do jakiego klubu trafi, ale mogę powiedzieć, że wcześniej miałem nadzieję, iż to będzie Roma. Była taka opcja, ale myślę, że rozmowy nie potoczyły się tak, jak powinny.

Zobacz również: Kolejne wieści ws. Zaniolo. Wszystko zależy od Romy