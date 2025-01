Juventus szuka następcy Milika. Na liście nie tylko Zirkzee

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Niclas Fullkrug na liście życzeń Juventusu

Juventus ma spore problemy w tym sezonie jeśli chodzi o głębie składu na pozycji napastnika. Jedynym nominalnym snajperem w zespole Thiago Motty jest Dusan Vlahović. Drugi z napastników, czyli Arkadiusz Milik od początku rozgrywek pauzuje ze względu na kontuzję.

Z powodu przeciągającego się powrotu na boisko Milika oraz nowego urazu reprezentanta Polski w Turynie myślą o zimowym uzupełnieniu kadry. Nowe informacje prosto z Półwyspu Apenińskiego sugerują, że na liście życzeń znajdują się trzy nazwiska.

Wcześniej informowano już, że w kręgu zainteresowań Juventusu są Joshua Zirkzee oraz Randal Kolo Muani. Ostatnim nazwiskiem, które widnieje w notesie dyrektorów Starej Damy jest Niclas Fullkrug. Reprezentant Niemiec aktualnie występuje w West Hamie United, lecz jego forma odbiega od pokładanych w nim oczekiwań. 31-latek do Londynu przeniósł się latem ubiegłego roku, lecz do tej pory nie potrafi przystosować się do nowego otoczenia. W Juventusie wierzą jednak, że napastnik może odzyskać swój blask na poziomie Serie A.

W obecnym sezonie Fullkrug zdobył tylko 2 gole i zanotował jedną asystę w 9 meczach w Premier League. Kontrakt piłkarza z Młotami wygasa dopiero w połowie czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro.

Stara Dama po 18. kolejkach Serie A zajmuje 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Następny mecz podopieczni Thiago Motty rozegrają w sobotę (11 stycznia) w Derbach Turynu z Torino.