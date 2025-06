Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Kolo Muani zostaje w Juve do połowy lipca

Randal Kolo Muani pozostanie piłkarzem Juventusu na czas Klubowych Mistrzostw Świata w USA, które potrwają od 14 czerwca do 13 lipca. Choć jego wypożyczenie formalnie wygasa 30 czerwca, PSG zgodziło się, by napastnik dokończył z Bianconerimi prestiżowy turniej.

Według francuskiego dziennikarza Fabrice’a Hawkinsa, Juventus i PSG doszli do porozumienia, które umożliwia dalszą grę Kolo Muaniego w Turynie. Po zakończeniu rozgrywek w USA ma zapaść decyzja, czy Stara Dama zdecyduje się na transfer definitywny.

Na ten moment wykup piłkarza nie będzie łatwą operacją. PSG zapłaciło za niego w 2023 roku aż 95 milionów euro, sprowadzając go z Eintrachtu Frankfurt. Juventus wypożyczył napastnika w styczniu za 3,6 miliona euro na sześć miesięcy, bez opcji wykupu w umowie.

W barwach Juve Kolo Muani rozegrał łącznie 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach – Serie A, Lidze Mistrzów i Pucharze Włoch – zdobywając 8 bramek i notując 2 asysty. Choć nie ma pewności co do jego przyszłości, jego wpływ na grę zespołu był zauważalny i może skłonić klub do podjęcia rozmów o wykupie.

PSG najprawdopodobniej nie planuje zatrzymywać zawodnika, mimo że jego kontrakt obowiązuje aż do czerwca 2028 roku. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie zadecydują o dalszych losach francuskiego napastnika w Turynie.