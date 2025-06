Juventus sfinalizował transfer Lloyda Kelly’ego z Newcastle za 17,5 mln euro plus bonusy. Według "Sky Sport Italia", obrońca był wypożyczony z obowiązkiem wykupu, który aktywował się po utrzymaniu w Serie A.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus zapłaci za Kelly’ego 17,5 mln euro

Juventus wykupił kolejnego defensora po zatrzymaniu Pierre’a Kalulu. Tym razem na stałe do Starej Damy dołączył Lloyd Kelly z Newcastle United. Angielski obrońca trafił do Turynu zimą na zasadzie wypożyczenia za 3 mln euro, a w umowie znalazła się opcja wykupu, która automatycznie stawała się obowiązkowa, jeśli Bianconeri utrzymają się w Serie A – co było praktycznie przesądzone już w momencie transferu.

Dziś Newcastle wydało komunikat, w którym poinformowało o sfinalizowaniu transakcji, określając ją jako transfer za „nieujawnioną kwotę”. Jednak zgodnie z przepisami włoskiego rynku Juventus już w styczniu podał szczegóły umowy. Łączna kwota transferu wynosi 17,5 mln euro – 14,5 mln dopłaty po wypożyczeniu oraz do 3 mln euro w formie bonusów uzależnionych od wyników sportowych.

26-letni Kelly rozegrał w tym sezonie 12 meczów w Serie A, dwa w Lidze Mistrzów i jeden w Coppa Italia. Jego występy nie wzbudziły jednak entuzjazmu kibiców ani mediów. Transfer obrońcy określany jest przez część komentatorów jako jedna z największych pomyłek dyrektora sportowego Cristiano Giuntoliego.

Giuntoli został niedawno zwolniony po zaledwie dwóch latach pracy w Turynie. Działacz ponosi odpowiedzialność za kilka nietrafionych decyzji kadrowych, a inwestycja w Kelly’ego staje się symbolem fatalnej polityki transferowej w ostatnim okresie.