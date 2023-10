Wraca temat nowego bramkarza w Juventusie. Władze klubu wskazały faworyta

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marco Carnesecchi

Juventus rozgląda się za następcą Wojciecha Szczęsnego

Władze “Bianconerich” od dłuższego czasu obserwują rozwój Marco Carnesecchiego

Włoski golkiper jest tylko rezerwowym w Atalancie Bergamo

Marco Carnesecchi zastąpi Wojciecha Szczęsnego?

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Władze “Bianconerich” od dawna rozglądają się za następcą reprezentanta Polski. Dziś portal “calciomercato.com” zdradził, że turyński klub poważnie interesuje się Marco Carnesecchim z Atalanty Bergamo. To właśnie on jest faworytem do wzmocnienia bramki na Allianz Stadium.

Włoski bramkarz od miesięcy jest obserwowany przez Juventus, który był gotowy sprowadzić go już w letnim okienku transferowym. 23-latek ostatecznie został w “La Dei”. Okazało się to sporym błędem, bowiem zawodnik jest tylko zmiennikiem Juana Musso w drużynie prowadzonej przez Gian Piero Gasperiniego.

Juventus nie jest jedynym klubem, który interesuje się Marco Carnesecchim. Włoch znajduje się również na celowniku AS Romy. Działacze “Giallorossich” postrzegają 23-letniego golkipera jako idealnego następcę Ruiego Patricio, który zadba o bezpieczeństwo bramki na lata.

