Juventus dogadał się z Fiorentiną ws. transferu pomocnika. Jest jeden warunek

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Gonzalez o krok od transferu do Juventusu

Juventus już za tydzień rozpocznie zmagania w nowym sezonie Serie A przeciwko Como. Jednak kadra Starej Damy pozostaje nieskompletowana. Ekipa z Turynu liczy na sprzedaż kilku swoich zawodników, w tym Wojciecha Szczęsnego, Arkadiusza Milika czy Federico Chiesy. Bianconeri są też bliscy kilku wzmocnień, a jednym z nich jest spodziewany transfer Nico Gonzaleza z Fiorentiny.

Gonzalez to obecnie jeden z głównych celów Juventusu, obok Teuna Koopmeinersa z Atalanty, na letnie okienko transferowe. Jak donosi niedzielne wydanie “La Gazzetty dello Sport” transfer pomocnik jest już o krok. Kluby doszły do porozumienia na pułapie 30 milionów euro, a w przyszłym tygodniu mają się odbyć kolejne rozmowy, aby dopełnić formalności i omówić ostatnie szczegóły umowy.

Fiorentina przed finalizacją transferu stawia jednak jeden warunek. Zanim ostatecznie zgodzi się na oddanie Nico Gonzaleza do Juventusu, chce zapewnić sobie transfer Alberta Gudmundssona z Genui. Fiołki chcą mieć pewność, że ich skład nie zostanie osłabiony w przypadku, gdyby zdecydowali się na sprzedaż swojego piłkarza i jednocześnie nie zapewnili sobie transferu napastnika z Ligurii. Choć obie transakcje wydają się być niemal przesądzone, piłka nożna lubi płatać figle, co pokazuje niedawny transfer Todibo do West Hamu United, który zdaniem mediów jedną nogą był już w Turynie.

