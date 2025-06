Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Jonathan David o krok od Juventusu

Juventus przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Podczas gdy drużyna walczy o jak najlepszy wynik sportowy, zarząd klubu pracuje nad wzmocnieniami kadry pierwszego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że coraz bliżej jest transfer nowego napastnika. Stara Dama osiągnęła porozumienie z gwiazdą Ligue 1.

Z informacji, które przekazał Giovanni Albanese wynika, że Juventus dogadał się z Jonathanem Davidem ws. warunków umowy. Kanadyjczyk przystał na ofertę o wartości 6 milionów euro rocznie plus dodatkowe 2 miliony w bonusach. Do sfinalizowania transakcji brakuje jedynie porozumienia z agentami zawodnika, które dotyczy prowizji.

Niewykluczone, że Jonathan David zastąpi w Turynie aktualną gwiazdę zespołu, czyli Dusana Vlahovicia. Serb od dłuższego czasu przymierzany jest do zmiany klubu. Powodem takiej decyzji ma być fakt, że Juventus nie potrafi dojść z piłkarzem do porozumienia ws. nowego kontraktu. Obecna umowa wygasa latem przyszłego roku, więc to ostatnia szansa, aby zarobić coś na jego odejściu.

David do tej pory występował w Ligue 1, gdzie bronił barw OSC Lille. Do francuskiego zespołu trafił latem 2020 roku z KAA Gent za 27 milionów euro. Łącznie dla drużyny ze Stade Pierre-Mauroy rozegrał 232 mecze, w których zdobył 109 goli.