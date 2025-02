Juventus chciał pozyskać tego skrzydłowego. Dostał atrakcyjną ofertę z Arabii

Juventus był jednym z kilku klubów, które były zainteresowane pozyskaniem Dodim Lukebakio. Jednak jak podaje Fichajes skrzydłowy Sevilli może przejść do ligi saudyjskiej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Al-Hilal i Al-Ahli chcą pozyskać Lukebakio

Dodi Lukebakio znalazł się na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal i Al-Ahli są gotowe zapłacić klauzulę wykupu wynoszącą 45 milionów euro. Piłkarz w ostatnich miesiącach był łączony z Juventusem, a także z kilkoma innymi dużymi klubami.

Lukebakio jest ceniony za swoją szybkość, drybling i skuteczność. To kluczowy gracz w Sevilli. Pomimo atrakcyjnych ofert, sam zawodnik wielokrotnie podkreślał, że chce pozostać w Andaluzji, gdzie czuje się doceniany i jest ważnym elementem zespołu.

Według doniesień belgijski skrzydłowy miałby otrzymywać 12 milionów euro rocznie. Do tego dochodzą także wysokie premie za wyniki. Kluby z Arabii robią wszystko, by przekonać 27-latka do transferu.

Mimo to Lukebakio chce pozostać w Sevilli, co komplikuje negocjacje. Hiszpański klub także zamierza zrobić wszystko, aby go zatrzymać, ponieważ jest jednym z najważniejszych piłkarzy w zespole.

W bieżącym sezonie strzelił 10 bramek i zanotował jedną asystę w 25 spotkaniach. Jest wszechstronnym zawodnikiem, może grać zarówno na obu skrzydłach, jak i jako środkowy napastnik. W przeszłości Belg występował m.in. w Hercie Berlin, a także w Wolfsburgu. Jego kontrakt z zespołem Andaluzji obowiązuje do 2028 roku.

