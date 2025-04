Juventus chce jedną z gwiazd FC Barcelony

Ronald Araujo ma co prawda ważny kontrakt z FC Barceloną. Mimo wszystko przyszłość zawodnika jest niejasna. Ciekawie wieści na jego temat przekazał serwis TodoFichajes.com.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus cały czas marzy o Ronaldzie Araujo

Ronaldo Araujo latem tego roku może rozstać się z FC Barceloną. Wraca ponownie tematu transferu z udziałem piłkarza do jednego z ekip z Serie A. Już zimą poważnie zainteresowany pozyskanie Araujo by Juventusu. Finalnie zawodnik przedłużył kontrakt z Katalończykami. Niemniej klausula odstępnego zapisana w umowie piłkarza w wysokości 70 milionów euro może sprawić, że klub z Turynu będzie chciał skorzystać z szansy na wzmocnienie swojej defensywy. Wieści przekazał portal TodoFichajes.com.

Źródło ujawnia, że klauzula odstępnego w wysokości 70 milionów euro jest możliwa do wykorzystania, ale tylko w konkretnie ustalony terminie, czyli od 1 do 10 lipca 2025 roku. Kwota ta mocno różni się od pierwotnej sumy, którą muszą wyłożyć kluby zainteresowane zawodnikiem, bo ta wynosi miliard euro, co ma odstraszyć potencjalnych kupców.

Juventus może być zmuszony do sfinalizowania tego typu transakcji. Tym bardziej że ostatnio kontuzje dopadły takich graczy jak Bremer czy Danilo. Trener przedstawiciela Serie A Igor Tudor miałby jednocześnie w Araujo widzieć lidera formacji defensywnej w swoim zespole.

Dla samego zawodnika ewentualny transfer z Barcy do Juve byłby nowym wyzwaniem w karierze. Chociaż piłkarz przekonywał już, że chcę poświęcić się na grę w Barcelonie, to jednak możliwość sprawdzenia się w kolejnej z topowych europejskich lig może być kusząca.

26-latek w tej kampanii wystąpił w 14 meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył dwie asysty.

