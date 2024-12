Juventus obrał ciekawy cel transferowy. Co na to Chelsea?

Juventus wciąż poszukuje kandydatów do wzmocnienia środka obrony. Jak informuje CaughtOffside, na radarze Starej Damy znalazł się Benoit Badiashile z Chelsea.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Benoit Badiashile na radarze Juventusu

Juventus intensyfikuje swoje przygotowania do zimowego okna transferowego i skierował swoje zainteresowanie w stronę Benoita Badiashile, młodego obrońcy Chelsea. Francuski zawodnik, który dołączył do londyńskiego klubu z AS Monaco, znalazł się na liście potencjalnych następców Bremera.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Badiashile, mimo że jeszcze nie zdołał w pełni rozwinąć skrzydeł w Premier League, jest postrzegany jako zawodnik o ogromnym potencjale. W Chelsea jego pozycja nie jest całkowicie pewna, o czym świadczy znikoma liczba występów ligowych. Maresca chce dać młodemu defensorowi więcej czasu na rozwój, wierząc, że może on stać się kluczowym elementem drużyny.

Jednak Juventus widzi w Badiashile idealnego kandydata do wzmocnienia swojej linii obrony. Włoski klub, znany z silnej defensywy, ceni sobie umiejętności Francuza i dostrzega w nim potencjalnego lidera. Szczególnie teraz, kiedy poszukuje solidnych opcji na wypadek odejścia Bremera.

Decyzja o ewentualnym transferze będzie jednak zależeć od oferty, jaką otrzyma Chelsea. Problemy Badiashile z aklimatyzacją w Premier League mogą skłonić londyński klub do rozważenia sprzedaży, szczególnie w obliczu licznych alternatyw w obronie.

Dla Thiago Motty pozyskanie młodego obrońcy z takim potencjałem byłoby strategicznym ruchem, który mógłby pomóc trenerowi w długofalowej przebudowie drużyny. Wydaje się, że Badiashile byłby w stanie wpasować się w styl gry preferowany przez Starą Damę.

Czytaj również: Williams u progu wielkiego transferu. Barcelona wypadła z gry