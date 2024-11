Juventus chce defensora Chelsea. To on może zastąpić Bremera

Chelsea może rozstać się z Benoitem Badiashile już w najbliższym okienku transferowym. Juventus poszukuje tymczasowego rozwiązania w obliczu kontuzji Gleisona Bremera i rozważa sprowadzenie francuskiego obrońcy, który ma niewiele okazji do gry w Londynie.

Badiashile kolejnym obrońcą łączonym z Juventusem

Benoit Badiashile, który dołączył do Chelsea w styczniu 2023 roku, ma trudności z regularną grą pod wodzą Enzo Mareski. W tym sezonie rozegrał jedynie 37 minut w Premier League i trzykrotnie wystąpił w wyjściowym składzie w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Brak zaufania ze strony trenera sprawił, że jego przyszłość na Stamford Bridge stoi pod znakiem zapytania, co otwiera drzwi do potencjalnego transferu.

Według doniesień “La Gazzetta dello Sport”, Juventus, którego dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli aktywnie monitoruje rynek, rozważa sprowadzenie Badiashile jako rozwiązanie tymczasowe na czas nieobecności Gleisona Bremera.

Badiashile to jeden z kilku środkowych obrońców, których nazwiska pojawiają się w kontekście transferu do Turynu. Wśród innych opcji wymienia się Radu Dragusina z Tottenhamu, Joachima Andersena z Fulham, Jakuba Kiwiora z Arsenalu, a także Milana Skriniara i Davida Hancko. Klub stara się znaleźć wzmocnienie, które szybko załata luki w defensywie po kontuzjach Bremera oraz Juana Cabala, obaj bowiem doznali poważnych urazów więzadeł krzyżowych.

Zainteresowanie Juventusu wynika nie tylko z potrzeby krótkoterminowego wzmocnienia, ale również z faktu, że Chelsea mogłaby być skłonna rozważyć oferty za Badiashilego. Dla Francuza przenosiny do Serie A mogłyby być z kolei okazją do odbudowania formy i udowodnienia swojej wartości w drużynie walczącej o najwyższe cele.

