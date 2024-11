Chelsea skreśla obrońcę. Maresca chce go sprzedać w styczniu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Badiashile na wylocie, Chelsea rozpatrzy oferty za obrońcę

Chelsea w ostatnich dniach podjęła kluczowe decyzje w kontekście zimowego okna transferowego. Jak się okazuje, nie każdy zawodnik The Blues może być pewny przyszłości na Stamford Bridge. Enzo Maresca oraz zarząd klubu postanowili, że jeden z obrońców został wystawiony na listę transferową. Jeśli w styczniu wpłynie atrakcyjna oferta, to londyńczycy mogą sprzedać piłkarza.

Zawodnik, o którym mowa to Benoit Badiashile. Francuz od początku pobytu w Chelsea nie był w stanie wywalczyć sobie stałego miejsca w wyjściowym składzie. Co więcej, jego sytuacja uległa pogorszeniu, gdy w klubie zatrudniony został nowy szkoleniowiec – Enzo Maresca.

Włoski taktyk rzadko stawia na Badiashile, czego dowodem jest zaledwie 7 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Francji na murawie spędził tylko 577 minut. W hierarchii środkowych obrońców jest jednym z ostatnich wyborów Enzo Mareski.

Badiashile przeniósł się do Chelsea zimą 2023 roku z AS Monaco za 38 milionów euro. Łącznie w klubie ze Stamford Bridge rozegrał tylko 40 meczów. Obecna umowa piłkarza z The Blues obowiązuje do czerwca 2030 roku.

Na razie nie wiadomo, do którego klubu mógłby trafić 23-letni stoper. Natomiast w przeszłości Badiashile był przymierzany m.in. do Interu Mediolan i Manchesteru United.

Chelsea pod wodzą Enzo Mareski spisuje się bardzo dobrze w Premier League. Po 10. kolejkach jego podopieczni zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów.