Jurrien Timber jest w ostatnim czasie określany jako priorytetowy cel transferowy Manchesteru United. Media sugerują, że Erik ten Hag pociągnie za sobą na Old Trafford 20-letniego gracza Ajaksu Amsterdam.

Erik ten Hag jest wielkim fanem talentu Jurriena Timbera

Media sugerują, że 20-letni gracz Ajaksu Amsterdam jest priorytetem Czerwonych Diabłów do wzmocnienia defensywy

Timber jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych graczy Ajaksu

Wielki talent Ajaksu blisko Manchesteru United

Timber przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Holandii, która uczestniczy w Lidze Narodów UEFA. Młody gracz na wielką wodę wypłynął właśnie dzięki Erikowi ten Hagowi, pod wodzą którego defensor miał okazję zaprezentować się szerszej publiczności.

Zdaniem prasy, może być jednym z tych zawodników, którzy za holenderskim szkoleniowcem powędrują do Manchesteru United. Jest priorytetem do wzmocnienia środka defensywy Czerwonych Diabłów.

United szukają wzmocnień na wielu pozycjach. Mówi się, że tego lata oprócz obrońcy na Old Trafford zawita przynajmniej jeden środkowy pomocnik oraz kreatywny gracz ofensywny, ale to Timber może być jednym z pierwszych, którzy dołączą do Manchesteru United.

Tmber jest wychowankiem Ajaksu Amsterdam. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2024 roku, a piłkarz jest wyceniany na ponad 30 milionów euro. Jednak mając na uwadze jeszcze przez dwa lata ważną umowę oraz ogromny talent zawodnika cena jego transferu może znacząco wzrosnąć. Choć obecnie nie znamy więcej szczegółów tej ewentualnej transakcji to o tym ruchu mówi się już od kilku dni, a media twierdzą, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.

