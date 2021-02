Parma Calcio oficjalnie poinformowała o finalizacji transferu Joshuy Zirkzee. Utalentowany napastnik dołączył do włoskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu z Bayernu Monachium.

19-latek nie mógł liczyć na regularne występy w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka i postanowił zmienić środowisko. Teraz spróbuje swoich sił na boiskach Serie A. Do końca sezonu będzie miał czas na przekonanie do siebie Parmy, która po zakończeniu rozgrywek może wykupić go za 15 milionów euro. W umowie między klubami znalazł się również zapis gwarantujący Bayernowi Monachium 7,5 procent od kwoty kolejnego transferu.

Reprezentant holenderskiej młodzieżówki pierwsze kroki w piłce stawiał w swojej ojczyźnie. W 2017 roku przeniósł się jednak z Feyenoordu Rotterdam do akademii piłkarskiej Bayernu. W pierwszej drużynie monachijskiego klubu zadebiutował w grudniu 2019 roku. Od tamtej pory zaliczył 17 występów, zdobywając cztery gole.

Po bardzo dobrych występach w poprzednim sezonie, w obecnych rozgrywkach nie zdołał przekonać do siebie Hansiego Flicka. Jesienią na boiskach niemieckiej ekstraklasy pojawił się tylko trzy razy. Szkoleniowiec Bayernu jako dublera dla Roberta Lewandowskiego preferował sprowadzonego z Paris Saint-Germain Erica Maxima Choupo-Motinga.

Zirkzee jest kolejnym zawodnikiem, który w ostatnim czasie opuścił Bayern Monachium na zasadzie wypożyczenia. Do Unionu Berlin przeniósł się Leon Dajaku, a w poniedziałek bawarski klub poinformował również o wysłaniu do Hoffenheim Chrisa Richardsa.