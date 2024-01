IMAGO / Ipa Sport / ABACAPRESS Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee od jakiegoś czasu był łączony z Manchesterem United

Okazuje się, że “Czerwone Diabły” faktycznie interesują się napastnikiem, ale na transfer będą musieli poczekać do lata

Klauzula odstępnego w umowie 22-latka wynosi 40 milionów euro

Joshua Zirkzee na celowniku Manchesteru United

Manchester United latem nie trafił z transferem Rasmusa Hojlunda, dlatego już zimą zaczął rozglądać się za nowym napastnikiem. Jednym z piłkarzy łączonym z przeprowadzką na Old Trafford był Joshua Zirkzze. Florian Plettenberg zdradził, że faktycznie “Czerwone Diabły” interesują się napastnikiem Bologni.

Niemiecki dziennikarz jednak zdradza, że w styczniowym okienku nie dojdzie do tego transferu. Włoski klub nie jest gotowy na rozstanie z Holendrem w trakcie sezonu, a sam piłkarz nie jest chętny na zmianę otoczenia. Jeśli Manchester United będzie chciał latem sprowadzić 22-latka, to będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Klauzula wykupu byłego piłkarza Bayernu Monachium wynosi 40 milionów euro.

Joshua Zirkzee w trwającej kampanii jest jednym z największych objawień. Holenderski napastnik rozegrał 19 spotkań w koszulce Bologni, strzelając w tym czasie siedem goli. Do tego udało mu się zaliczyć także dwie asysty.

Sprawdź także: Kolejny gigant dołączył do walki o Araujo. Na stole 80 milionów euro