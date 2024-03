IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich wciąż nie przedłużył umowy z Bayernem Monachium

To sprawia, że niepewna jest przyszłość reprezentanta Niemiec

29-latkowi przyglądają się dwaj giganci z Manchesteru

Man City oraz Man United powalczą o Kimmicha

Kontrakt Joshuy Kimmicha z Bayernem Monachium wygasa już 30 czerwca 2025 roku i póki co strony nie porozumiały się co do nowej umowy. To przykuwa uwagę innych klubów, które spróbują przekonać defensywnego pomocnika do zmiany otoczenia.

Zgodnie z najnowszymi informacjami portalu “HITC.com” zainteresowani sprowadzeniem 82-krotnego reprezentanta Niemiec są sąsiedzi z Manchesteru – City oraz United. Sam zawodnik podobno ma przeanalizować swoją przyszłość w letnim okienku.

Joshua Kimmich w 28 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 1 gola i zaliczył 6 asyst. Według “Transfermarkt.de” wartość rynkowa 29-latka to 75 milionów euro, choć z uwagi na wygasający kontrakt powinien być on do wzięcia za nieco niższą kwotę.