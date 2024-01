IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Josh Doig

Nowy obrońca wkrótce może zawitać na Stade Velodrome

Olympique Marsylia jest zainteresowana sprowadzeniem Josha Doiga

Prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Hellasem Verona

Josh Doig wzmocni Olympique Marsylię?

Jak wynika z informacji przekazanych przez “TuttoMercatoWeb”, Olympique Marsylia lada moment może sięgnąć po zawodnika z Serie A. Chodzi konkretnie o Josha Doiga. Francuzi prowadzą już rozmowy z obecnym klubem piłkarza, czyli Hellasem Verona. Działacze ze Stadio Marcantonio Bentegodi są gotowi oddać wahadłowego w ręce innego klubu za kwotę sześciu milionów euro.

Josh Doig miał znakomite wejście do Serie A, jednak z biegiem czasu pochłonął go marazm Hellasu. Zawodnik nadal wyróżnia się na tle swoich kolegów, ale nie imponuje już liczbami. Rękę do 21-latka może wyciągnąć właśnie Olympique Marsylia, która chce pomóc mu wznieść się na wyższy poziom. Zwolennikiem tego transferu wydaje się być Gennaro Gattuso. Trener z pewnością śledził jego poczynania na włoskich boiskach.

Josh Doig w obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań na poziomie Serie A. Do tej pory nie zdołał jeszcze strzelić gola ani zaliczyć asysty.

