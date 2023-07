Jose Fonte podpisał roczny kontrakt ze Sportingiem Braga. Tym samym stał się faktem powrót portugalskiego defensora do rodzimej ligi po 16 latach.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Jose Fonte

Oficjalnie: Jose Fonte zasilił szeregi Sportingu Braga

Sporting Braga za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił wielki transfer. Drużynę zasilił Jose Fonte, który podpisał roczny kontrakt. Ostatni raz 39-latek miał okazję występować w portugalskiej lidze 16 lat temu. W 2007 roku opuścił Benficę i zasilił szeregi Crystal Palace. Z pewnością będzie to sentymentalny powrót.

Jose Fonte przez ostatnie pięć sezonów bronił barwy Lille. W koszulce tego francuskiego zespołu rozegrał łącznie 196 spotkań. W tym czasie udało mu się dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zanotować pięć asyst. Opuszczenie “Les Dogues” mocno dotknęło Portugalczyka, o czym dobrze świadczą jego słowa.

– Mogę z dumą powiedzieć, że dawałem z siebie wszystko, aż do ostatniej sekundy. Starałem się wywierać pozytywny wpływ, być świetnym profesjonalistą, pchać wszystkich w tym samym kierunku… ku sukcesowi. Razem nam się udało. Lillois, nigdy cię nie zapomnę… Jestem dozgonnie wdzięczny za twoją miłość, uznanie i szacunek. Dziękuję klubowi sportowemu Lille Olympique i miastu Lille, mam nadzieję, że dobrze was reprezentowałem i sprawiłem, że byliście ze mnie dumni. Dziękuję… i do zobaczenia kiedyś na ulicach – napisał Fonte na Instagramie.

