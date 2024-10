PA Images / Alamy Na zdjęciu: Drużyna Arsenalu

Jorginho na celowniku Saudyjczyków

Jorginho w styczniu ubiegłego roku zdecydował się na zaskakujący ruch, opuszczając Chelsea i dołączając do Arsenalu. Mistrz Europy z 2020 roku miał do tej pory w drużynie „Kanonierów” wzloty i upadki. Jednak od początku tego sezonu można stwierdzić, że u 32-latka jest to drugie. Wychowanek Hellasu Verona bowiem jest tylko głębokim rezerwowym u Mikela Artety, a na dodatek stracił miejsce w reprezentacji Włoch.

Po sezonie Jorginho może zmienić barwy klubowe. Kontrakt włoskiego pomocnika z Arsenalu bowiem obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. Nie ma zbyt wielu przesłanek, aby wicemistrzowie Anglii zdecydowali się na przedłużenie umowy z doświadczonym zawodnikiem, dlatego w lipcu 32-latek może zostać bez pracodawcy.

W całą sytuację związaną z Jorginho planują skorzystać Saudyjczycy. Serwis „CaughtOffside” poinformował, że tamtejsze kluby będą chciały podpisać kontrakt z włoskim pomocnikiem, który będzie po sezonie wolnym agentem. Wspomniane źródło jednak nie zdradza, o jakie zespoły z Arabii może chodzić.

Jorginho w obecnym sezonie tylko czterokrotnie pojawił się na boisku w koszulce Arsenalu. Pobyt wychowanka Hellasu Verona na boisku trwał jednak zaledwie tylko 273 minuty.