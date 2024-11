Flick liczy na głośny transfer. Gwiazdor powiedział, że o tym marzy

Jonathan David chciałby zagrać w barwach FC Barcelony, co przyznał w trakcie rozmowy z serwisem The Athletic. Sam Hansi Flick jest zwolennikiem tego transferu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jonathan David chciałby trafić do FC Barcelony

FC Barcelona rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu wzmocnień i od dłuższego czasu monitoruje rozwój Jonathana Davida. Zawodnik wyróżnia się na boiskach Ligue 1, stając się interesującym kandydatem do uzupełnienia linii ofensywnej Dumy Katalonii.

Oglądaj WIDEO: “Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem”

Decyzja o jego transferze nie została jeszcze podjęta, natomiast istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że do niego dojdzie. Szczególnie kuszącym faktem dla władz Blaugrany jest kończący się kontrakt piłkarza. Klub mógłby wiele zaoszczędzić, podpisując umowę bez konieczności wnoszenia opłaty transferowej.

Co ciekawe, sam Jonathan David wydaje się zdeterminowany, by dołączyć do Barcelony. Napastnik Lille w rozmowie z The Athletic przyznał wprost, że chciałby zagrać na Camp Nou, ponieważ jest to klub jego dzieciństwa.

– Barcelona zawsze była zespołem, któremu kibicowałem w dzieciństwie. Kiedy dorastasz, wspierając jakiś klub, twoim marzeniem jest potem grać dla niego – powiedział gwiazdor Ligue 1.

Według El Nacional taki transfer to świetna wiadomość dla Hansiego Flicka, który nie ma zbyt dużego pola manewru w ofensywie. Ponoć szkoleniowiec sam wnioskował o działania w kierunku transferu Jonathana Davida. Zyskując kolejną solidną opcję, Niemiec mógłby sobie pozwolić na większe roszady i skuteczniejsze zarządzanie odpoczynkiem poszczególnych zawodników.

