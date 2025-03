Liverpool bacznie monitoruje rynek. To on zastąpi Darwina Nuneza?

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Jonathan David przymierzany do Liverpoolu

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to Darwin Nunez odejdzie z Liverpoolu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Arne Slot nie jest bowiem zadowolony z postawy urugwajskiego napastnika, a sam piłkarz podobno także niekomfortowo czuje się na Anfield Road i w związku z tym będzie dążył do zmiany otoczenia. Niewykluczone, że 25-letni snajper wyląduje w Arabii Saudyjskiej, skąd według mediów płynie ogromne zainteresowanie zawodnikiem.

Dlatego angielski klub rozpoczął już poszukiwania następcy Darwina Nuneza. Z przeprowadzką do zespołu The Reds było łączonych kilku znakomitych piłkarzy, chociażby Alexander Isak, Victor Osimhen czy Harry Kane. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, nowym nazwiskiem na liście kandydatów do wzmocnienia linii ataku drużyny Czerwonych jest Jonathan David. 25-letni Kanadyjczyk będzie do wzięcia na podstawie wolnego transferu.

Umowa skutecznego napastnika z Lille obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a zawodnik zapowiedział już, że nie odnowi kontraktu, ponieważ chce spróbować nowego wyzwania w lepszym klubie. Liverpool traktuje ewentualne pozyskanie 61-krotnego reprezentanta Kanady bez kwoty odstępnego jako okazję rynkową, z której należy skorzystać. Choć na razie rozmowy między stronami nie są zaawansowane, to zdaniem wspomnianego wyżej dziennikarza sprawa może pójść do przodu w kolejnych tygodniach.

W trwającym sezonie Jonathan David rozegrał 41 meczów, strzelił 23 gole i zaliczył 10 asyst.