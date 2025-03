Atletico Madryt interesuje się reprezentantem Wenezueli

Atletico Madryt szuka na rynku nowego prawego obrońcy i w związku z tym uwagę stołecznego klubu przykuł Jon Aramburu - donosi we wtorek hiszpański serwis Fichajes.net. 22-letni wahadłowy na co dzień z powodzeniem gra w Realu Sociedad.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Jon Aramburu

Jon Aramburu na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciało poważnie wzmocnić pozycję prawego obrońcy. Aktualnie Diego Simeone dysponuje na tej pozycji tylko Nahuelem Moliną, choć warto dodać, że w tym sektorze boiska odnajduje się również nominalny pomocnik – Marcos Llorente. Jak podaje hiszpański portal “Fichajes.net”, stołeczny klub może osłabić swojego ligowego rywala, ponieważ poważnie interesuje się Jonem Aramburu z Realu Sociedad.

22-letni boczny defensor uchodzi za jednego z najlepszych wahadłowych w całej La Lidze. 12-krotny reprezentant Wenezueli wyróżnia się szybkością i może zagrać praktycznie na każdej pozycji w linii obrony. Sprowadzenie mierzącego 176 centymetrów piłkarza najprawdopodobniej wiązałoby się ze sporym wydatkiem. Klauzula odstępnego tego zawodnika wynosi bowiem aż 60 milionów euro, a ekipa z Kraju Basków nie planuje przyjmować ofert opiewających na mniejszą kwotę.

Jon Aramburu jest wychowankiem akademii Realu Sociedad, ale w grudniu 2017 roku opuścił Hiszpanię na rzecz powrotu do ojczyzny, gdzie związał się z Deportivo La Guaira. Następnie przeniósł się do hiszpańskiego Realu Union Club, by w 2023 roku ponownie założyć koszulkę drużyny z San Sebastian. W obecnym sezonie prawy obrońca rozegrał 34 spotkania i zanotował 1 asystę. Zdolny 22-latek spędził na boisku ponad 2550 minut.