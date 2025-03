Brazylijski napastnik chętny na transfer do Liverpoolu

Joao Pedro podczas najbliższego letniego okienka transferowego chce wykonać następny krok naprzód w swojej karierze. 23-letni napastnik jest chętny na przeprowadzkę do Liverpoolu - ujawnił we wtorek brytyjski serwis Football Insider.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Joao Pedro

Joao Pedro otwarty na przeprowadzkę do Liverpoolu

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego Liverpool najprawdopodobniej pozbędzie się Darwina Nuneza. Urugwajski napastnik nie spełnia bowiem oczekiwań w zespole Czerwonych. Jeśli 25-latek ostatecznie odejdzie z drużyny The Reds, to angielski gigant będzie zmuszony do wzmocnienia swojej linii ataku. Niewykluczone, że wybór włodarzy klubu z Anfield Road padnie na snajpera Brighton & Hove Albion – Joao Pedro.

Liverpool od dawna monitoruje sytuację jednokrotnego reprezentanta Brazylii, a sam piłkarz podobno jest chętny na przeprowadzkę do ekipy prowadzonej przez Arne Slota. Zdaniem brytyjskiego portalu “Football Insider”, Joao Pedro najbliższego lata planuje wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze i w związku z tym jest otwarty na przenosiny do zespołu The Reds, z którym mógłby wstawić do gabloty jakieś puchary.

Oglądaj skróty meczów Premier League

23-letni napastnik z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Mew od lipca 2023 roku, gdy przeprowadził się na Amex Stadium za ponad 34 miliony euro z Watfordu. Wcześniej mierzący 182 centymetry atakujący grał dla Fluminense, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dotychczasowy bilans Joao Pedro w Brighton & Hove Albion wygląda następująco – 63 spotkania, 27 goli i 10 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.