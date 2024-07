Źródło: The Mirror

Liverpool w letnim okienku transferowym może dokonać hitowego wzmocnienia. "The Reds" bowiem zwrócili się do Benfiki w sprawie Joao Nevesa. Klauzula odstępnego w umowie 19-latka wynosi ponad 100 milionów funtów - podaje "The Mirror", powołując się na portugalskie media.