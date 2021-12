PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Kariera Joao Felixa po transferze do Atletico Madryt nie rozwija się tak, jakby chciały wszystkie zainteresowane strony. 22-letni Portugalczyk nie znalazł swojego miejsca w drużynie prowadzonej przez Diego Simeone i według najnowszych doniesień będzie szukał sobie nowego miejsca.

Joao Felix jest coraz bardziej sfrustrowany pobytem w Atletico Madryt i poważnie rozważa odejście z klubu podczas styczniowego okna transferowego

Otoczenie piłkarza rozpoczęło już pracę nad ewentualnym transferem

Utalentowany Portugalczyk nie może narzekać na brak zainteresowanie, także ze strony największych europejskich klubów

Trudna sytuacja Joao Felixa w Atletico

Joao Felix był jednym z bohaterów letniego okna transferowego w 2019 roku. Atletico zdecydowało się wówczas wyłożyć za uważanego z piłkarski diament zawodnika prawie 130 milionów euro. Na razie jednak Portugalczyk nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei, ale nie jest to też do końca jego wina.

Od początku pobytu w Madrycie Joao Felixowi trudno było znaleźć swoje miejsce w drużynie, która przede wszystkim skupia się na grze defensywnej. Portugalczyk regularnie pojawiał się na boisku, zaliczył kilka przebłysków, ale było to znacznie mniej od tego czego od niego oczekiwano. Nie jest żadną tajemnicą, że nastawiony na ofensywę zawodnik nie czuje się swobodnie w schematach Diego Simeone, a z tygodnia na tydzień jego frustracja rośnie.

Od czasu dołączenia do Atletico Joao Felix rozegrał w jego barwach 88 spotkań, zdobywając w nich 20 bramek i notując 11 asyst. Dokładnie takie same liczby “wykręcił” w Benfice Lizbona, z tą różnicą, że w zaledwie 43 meczach. W obecnym sezonie Portugalczyk, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał 12 spotkań, zdobywając jednego gola i dokładając do tego dwie asysty.

Gdzie może trafić Joao Felix?

We wtorek dziennikarz AS poinformował, że przyszłość Joao Felixa w Atletico wydaje się być policzona. Piłkarz poważnie rozważa odejście z klubu podczas styczniowego okna transferowego, a jego otoczenie rozpoczęło już intensywne prace nad znalezieniem mu nowego zespołu. Menedżer piłkarza Jorge Mendes kontaktował się już z władzami Atletico, którym przekazał informację o chęci odejścia jego klienta. Według hiszpańskiego dziennikarz klub z Wanda Metropolitano jest gotowy na rozmowy w sprawie ewentualnego transferu.

Gdzie mógłby zakotwiczyć Joao Felix? Z informacjami na ten temat przychodzi portal Fichajes, który poinformował, że utalentowany napastnik znajduje się w kręgu zainteresowań trzech europejskich gigantów. Piłkarza chętnie do swoich zespołów mieliby sprowadzić przedstawiciele takich klubów jak Manchester City, Bayern Monachium i Juventus.

Czy piłkarz trafi w styczniu do jednego z tych klubów. Duże znaczenie niewątpliwie odegrają tutaj oczekiwania finansowe Atletico, które zapewne będzie chciało odzyskać jak największą część zainwestowanej w niego kwoty. Sam Felix nie powinien mieć natomiast żadnego problemu z uzyskaniem porozumienia z zainteresowanymi klubami w sprawie warunków indywidualnego kontraktu.

Zobacz także: LM: doświadczenie kluczem Atletico w boju z Porto

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin