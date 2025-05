Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Flamengo rozpoczęło prace nad transferem Joao Felixa

W ostatnim zimowym okienku transferowym Joao Felix został wypożyczony na pół roku z Chelsea do Milanu. Pobyt 25-letniego napastnika w Mediolanie jest sporym rozczarowaniem, dlatego włodarze włoskiego klubu nie wykupią Portugalczyka. Tak więc wychowanek FC Porto po zakończeniu obecnego sezonu wróci na Stamford Bridge, ale wydaje się, że tylko na chwilę. Londyńczycy również nie wiążą bowiem długoterminowych planów z tym zawodnikiem.

Wszystko wskazuje na to, iż Joao Felix podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego ponownie zmieni otoczenie. 45-krotny reprezentant Portugalii nie wyklucza przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, skąd płynie spore zainteresowanie jego osobą. Ponadto chrapkę na sprowadzenie gwiazdora ma także Benfica Lizbona, czyli były zespół napastnika. Teraz na stole pojawiła się kolejna opcja dla 25-latka, a mianowicie możliwość transferu do lig brazylijskiej.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak dowiedział się Vene Casagrande ze stacji „SBT Rio”, Flamengo rozpoczęło prace nad pozyskaniem Joao Felixa. Brazylijscy działacze odbyli pierwsze rozmowy z otoczeniem piłkarza oraz władzami Chelsea. W tym momencie ciężko powiedzieć, czy urodzony w 1999 roku zawodnik skusi się na przenosiny do Ameryki Południowej. W aktualnej kampanii portugalska gwiazda rozegrała 37 meczów, zdobyła 8 bramek i zaliczyła 3 asysty.