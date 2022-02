PressFocus Na zdjęciu: Jesus Jimenez

Górnik Zabrze poinformował o odejściu Jesusa Jimeneza. Hiszpan opuszcza Ekstraklasę po 3,5 roku. Trafi do Toronto FC, które opłaci klauzulę za napastnika.

Jesus Jimenez odchodzi z Górnika Zabrze po 3,5 roku

Hiszpan trafi do Toronto FC, które zapłaciło za niego klauzulę odstępnego w wysokości 650 tysięcy euro

Napastnik był w ostatnich latach wiodącą postacią Górnika Zabrze

Jimenez odchodzi z Zabrza do Toronto

Już tydzień temu Jan Urban w rozmowie z nami przyznał, że Jesus Jimenez opuści Górnik Zabrze. W poniedziałek klub potwierdził, że po 3,5 roku w Polsce hiszpański snajper odejdzie do Toronto FC.

– Nie ukrywam, że Jesus praktycznie odszedł z Górnika. Do spełnienia zostały jedynie formalności, a te sprowadzają się do prostej rzeczy – zapłacenia klauzuli odstępnego. Wiedzieliśmy, że Jesús jest w takiej sytuacji. Ja liczyłem się z jego odejściem latem i było blisko, by to nastąpiło. Wtedy udało się go zatrzymać, natomiast nie spodziewałem się, że ktoś zapłaci klauzulę odstępnego, gdy do końca kontraktu zostało raptem kilka miesięcy – mówił nam trener Urban.

Wcześniej istniała opcja przenosin snajpera do Meksyku, ale szybko upadła. Górnik Zabrze zarobi na swoim zawodniku 650 tysięcy euro.

Jimenez trafił do Zabrza latem 2018 roku z hiszpańskiej CF Talavery. Przez ten czas wyrósł na wiodącą postać Górnika i jednego z najlepszych napastników Ekstraklasy. Łącznie jego dorobek zamyka się w 43 bramkach i 25 asystach w 134 spotkaniach w śląskim zespole.

