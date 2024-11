PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Jhon Duran na celowniku Paris Saint-Germain

Jhon Duran to w ostatnim czasie jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. 20-letni napastnik imponuje bowiem skutecznością w barwach Aston Villi, co nie przechodzi bez uwagi europejskich gigantów. Jeszcze niedawno trzynastokrotny reprezentant Kolumbii był łączony z Arsenalem, ale piłkarz podobno odmówił Kanonierom, ponieważ nie chce wzmacniać ligowego rywala swojej obecnej ekipy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Zatem niewykluczone, że jeśli snajper opuści drużynę Lwów, to wyjedzie z Wysp Brytyjskich. Jedną z opcji dla dwudziestolatka może być przeprowadzka do Paris Saint-Germain, które ma wykazywać zainteresowanie mierzącym 185 cm zawodnikiem. Jak donosi we wtorek hiszpański portal “Fichajes.net”, wielkim zwolennikiem umiejętności gwiazdora Aston Villi jest szkoleniowiec paryskiego potentata, czyli Luis Enrique.

Hiszpański trener podobno widzi w Kolumbijczyku idealne uzupełnienie formacji ofensywnej swojego zespołu. PSG musiałoby jednak sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby nabyć prawa do karty zawodniczej Jhona Durana. Środkowy napastnik może bowiem kosztować nawet 80 milionów funtów.

Kolumbijski atakujący z powodzeniem występuje w koszulce ekipy The Villans od stycznia 2023 roku, gdy przeprowadził się na Villa Park za niespełna 17 milionów euro z Chicago Fire. Statystyki wychowanka Envigado FC w aktualnym sezonie prezentują się następująco – 15 rozegranych meczów oraz 8 strzelonych goli.