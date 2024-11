Mikel Arteta otrzymał cios. Gwiazdor odmówił Arsenalowi

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jhon Duran wykluczył możliwość transferu do Arsenalu

Mający problemy ze skutecznością Arsenal planuje sprowadzić nowego napastnika już podczas zimowego okienka transferowego. Dotychczas na szczycie listy życzeń Kanonierów znajdował się Jhon Duran, który jest rewelacją trwającej kampanii. Jednak wygląda na to, że londyńczycy ostatecznie będą musieli obejść się smakiem. Według najnowszych informacji przekazanych przez stację telewizyjną “Sky Sports” kolumbijski napastnik nie ma bowiem zamiaru wzmacniać w środku sezonu szeregów ligowego rywala Aston Villi.

Oba zespoły mają na swoim koncie po 18 punktów i znajdują się w czołówce ligowej tabeli – Arsenal zajmuje 5. miejsce, a Aston Villa plasuje się na 6. pozycji. Mikel Arteta nie może więc liczyć na sprowadzenie Jhona Durana do swojego zespołu. Teraz londyńczycy najprawdopodobniej skupią się na innych zawodnikach. W biurach przy Emirates Stadium pojawiają się nazwiska takich napastników jak Benjamin Sesko czy Viktor Gyokeres.

Wracając do bohatera artykułu, czyli Jhona Durana, to dwudziestoletni snajper imponuje wysoką dyspozycją na początku obecnego sezonu. W aktualnej kampanii kolumbijski gwiazdor rozegrał łącznie 14 meczów i 8 razy wpisał się na listę strzelców. Środkowy napastnik niedawno przedłużył kontrakt z ekipą The Villans do 30 czerwca 2030 roku. 13-krotny reprezentant Kolumbii przywdziewa koszulkę Aston Villi od stycznia 2023 roku.

Wówczas przeprowadził się na Villa Park za niespełna 17 milionów euro z Chicago Fire. Warto dodać, że w ostatnich miesiącach Jhon Duran był łączony również z Chelsea, Manchesterem United, Bayernem Monachium, Paris Saint-Germain oraz Barceloną.