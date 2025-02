Jean Carlos przykuł uwagę. Znany klub obserwuje gwiazdę Rakowa

Jean Carlos był jednym z najlepszych zawodników Rakowa Częstochowa w rundzie jesiennej. Występy piłkarza przykuły uwagę Galatasaray, które umieściło go na liście życzeń - twierdzi Serhat Kantoglu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jean Carlos

Galatasaray dodało Jeana Carlosa na listę życzeń

Raków Częstochowa odkąd zespół ponownie objął Marek Papszun wrócił do rywalizacji o mistrzostwo Polski. Po pierwszej części sezonu Medaliki zajmują 3. miejsce w Ekstraklasie i mają niewielką stratę do lidera do dwóch pierwszych drużyn.

Jednym z czołowych zawodników w Rakowie na przestrzeni ostatnich miesięcy był Jean Carlos. Brazylijczyk zdobył 5 bramek i zaliczył asystę w 19 meczach w lidze. Nic więc dziwnego, że jego dyspozycja przyciągnęła uwagę zagranicznych klubów.

Jeszcze do niedawna Jean Carlos łączony był z transferem do takich klubów jak DC United czy Udinese. Natomiast nowe informacje sugerują, że na rynku pojawił się zupełnie inny chętny. 28-latek znalazł się pod lupą tureckiego giganta. Z wieści, które na portalu X opublikował Serhat Kantoglu wynika, że Jean Carlos trafił na listę życzeń Galatasaray.

Klub ze Stambułu szuka wahadłowego, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Oprócz gwiazdy Rakowa na liście życzeń znajduje się także reprezentant Polski – Przemysław Frankowski. Biorąc pod uwagę fakt, że Turcy złożyli oficjalną ofertę za piłkarza Lens, niewykluczone, że Carlos to jedynie alternatywa w przypadku fiaska transferowego z udziałem Frankowskiego.

Özel | Galatasaray, Rakow forması giyen 28 yaşındaki Brezilya'lı Jean Carlos Silva'yı listesine ekledi. pic.twitter.com/0bk8iIuXe8 — Serhat Kantoğlu (@serhatkantoglu) February 6, 2025

Jean Carlos w Rakowie gra od stycznia 2023 roku, gdy dołączył do klubu za ok. 400 tysięcy euro z Pogoni Szczecin. Na polskich boiskach bronił również barw Wisły Kraków. W naszym kraju występuje nieprzerwanie od lata 2019 roku.