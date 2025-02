Frankowski coraz bliżej odejścia z Lens. Nowe informacje ws. transferu

Przemysław Frankowski jest coraz bliżej transferu do nowego klubu. Jak informuje portal Meczyki.pl, do Lens wpłynęła oficjalna oferta. Reprezentanta Polski chce pozyskać Galatasaray.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Lens otrzymało oficjalną ofertę za Frankowskiego

Przemysław Frankowski od kilku dni jest bohaterem spekulacji transferowych. W mediach pojawiła się informacja, że transfer reprezentanta Polski rozważa Galatasaray. Mistrz Turcji najpierw chce sfinalizować transakcję z udziałem środkowego obrońcy, a następnie skupi się na zawodniku RC Lens.

Wiadomo już, że obie strony odbyły wstępne rozmowy ws. potencjalnego transferu. Wiele wskazuje na to, Lens jest gotowe sprzedać Frankowskiego, ponieważ wycenili wahadłowego na 7 milionów euro. Wobec tego Galatasaray podjęło odpowiednie kroki.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl do Lens wpłynęła oficjalna oferta z Galatasaray za Przemysława Frankowskiego. Co prawda, nie wiadomo jaką kwotę zaproponowali Turcy, lecz muszą działać szybko, ponieważ okno transferowe zamyka się 11 lutego. Sam piłkarz według informacji dziennikarza jest chętny na zmianę klubu i transfer do drużyny ze Stambułu.

Frankowski do Lens trafił latem 2021 roku z Chicago Fire za nieco ponad 2 miliony euro. Od tego momentu rozegrał w klubie 141 spotkań, w których zdobył 20 bramek i zanotował 14 asyst. W obecnym sezonie Lens ponownie walczy o europejskie puchary. Na ten moment zajmują 6. miejsce w Ligue 1 z dorobkiem 33 punktów.