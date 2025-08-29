Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Virgili

Oficjalnie: Jan Virgili przeszedł do Mallorki

RCD Mallorca poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Jana Virgiliego z Barcelony. 19-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał aż do 30 czerwca 2030 roku. Hiszpański talent wzmocni formację ofensywną zespołu z Balearów i w rozpoczętym już sezonie otrzyma szansę regularnej gry w La Lidze, co może znacząco przyspieszyć jego rozwój.

Kwota transakcji wyniosła około 3 milionów euro, jednak Barcelona zabezpieczyła się na przyszłość. Duma Katalonii zachowała bowiem 50% praw do karty zawodniczej młodego piłkarza oraz zapewniła sobie opcję pierwokupu. To rozwiązanie ma zagwarantować Blaugranie możliwość odzyskania Virgilego, jeśli ten wystrzeli z formą w Mallorce. Dla samego zawodnika transfer oznacza przede wszystkim szansę na wejście do dorosłej piłki i zebranie cennego doświadczenia w jednej z najlepszych lig świata.

Jan Virgili, nuevo jugador del RCD Mallorca ❤️🖤



El joven atacante llega del FC Barcelona y firma para las próximas cinco temporadas. pic.twitter.com/gMSWewQLsy — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 28, 2025

Jan Virgili jest wychowankiem Gimnastiku Tarragona, skąd w połowie 2024 roku trafił do słynnej La Masii. W barwach Barcelony występował jednak jedynie w drużynach młodzieżowych oraz rezerwach i nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole. Mimo to od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najciekawszych skrzydłowych młodego pokolenia w Hiszpanii. Portal „Transfermarkt” wycenia 19-latka na około 3 miliony euro. Jego nowy klub – RCD Mallorca – po dwóch kolejkach ma na swoim koncie tylko 1 punkt, przez co zajmuje 16. miejsce w stawce.